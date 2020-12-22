Apple намерена к 2024 году выпустить собственный автомобиль
Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный «прорывной» технологией батарей, передает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, компания начала заниматься разработкой собственного самоуправляемого автомобиля в 2014 году в рамках проекта Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для массового потребителя.
Apple делает ставку на производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них, отмечает агентство.
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