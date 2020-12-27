Врачи объяснили опасность неправильного потребления воды при коронавирусе

В адрес пациентов с коронавирусом часто можно услышать рекомендации о необходимости употребления воды, но врачи объяснили, что далеко не всем пить ее необходимо в большом количестве.

Врачи объяснили опасность неправильного потребления воды при заболевании COVID-19. Так по словам врача иммунолога Ксении Бочаровой, коронавирусная инфекция вызывает повышение температуры вкупе с интенсивным потоотделением. Организму необходимо восстановление водного баланса, в чем помогает потребление воды, передает Trend со ссылкой на МедикФорум.

Но существует принцип, уточнила врач:

"Необходимо обращать внимание на наличие сопутствующих заболеваний. Для пациентов с сахарным диабетом существуют специальные рекомендации по восстановлению водного баланса".

Также врач предупредила, что повышать количество выпиваемой воды может быть опасно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями.

Также большое количество жидкости противопоказано больным коронавирусной инфекцией, имеющих поражение легких. Пить много воды не опасно только, если легкие не поражены.

"При поражении легких в них возникает избыток воды. Бездумное потребление большого количества воды при коронавирусе может скорее навредить", - высказался он.