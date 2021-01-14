В мире за сутки выявили более 347 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 14 января 2021 00:06 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 347 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 90,07 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 347 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 5,2 тыс., превысив 1,94 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:51 (GMT+4) 13 января в ВОЗ поступили сведения о 90 070 341 инфицированном и 1 945 935 умерших. Число заразившихся увеличилось на 347 925, умерших - на 5 281.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 428 591. Далее следуют Индия (10 495 147), Бразилия (8 131 612), Россия (3 448 203), Великобритания (3 118 522), Франция (2 740 656), Италия (2 289 021), Испания (2 111 782), Германия (1 933 826), Колумбия (1 801 903), Аргентина (1 730 921) и Мексика (1 541 633).

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