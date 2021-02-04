В работе Facebook Messenger произошел сбой

Пользователи из США отмечают в среду проблемы в работе приложения Facebook Messenger. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным сервиса, 46% американских пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу, 33% не могут получать сообщения, еще 20% не могут войти в мессенджер.

Кроме того, на сбои в работе сервиса жалуются пользователи из Канады, Великобритании, Японии и Австралии.