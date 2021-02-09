В работе Telegram произошел сбой

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 22:22 мск, было зафиксировано 338 отчетов о сбое в работе мессенджера.

Большая часть пользователей (81%) жаловалась на невозможность подключения к сервису, еще 19% - на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также в Белоруссии и на Украине.