В работе Telegram произошел сбой
Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным на 22:22 мск, было зафиксировано 338 отчетов о сбое в работе мессенджера.
Большая часть пользователей (81%) жаловалась на невозможность подключения к сервису, еще 19% - на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.
О неполадках в работе Telegram сообщали также в Белоруссии и на Украине.
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