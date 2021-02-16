Генсек ООН ожидает укрепления сотрудничества с ВТО при руководстве Оконджо-Ивеала

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в поздравлении представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала с назначением на должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) отметил, что ожидает укрепления сотрудничества между двумя организациями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравления Нгози Оконджо-Ивеала с ее историческим назначением на должность генерального директора ВТО, первой женщины и первой представительницы Африки [во главе организации]. С нетерпением жду укрепления партнерства между ООН и ВТО, особенно в такой критический момент для всего мира", - написал он в Twitter.

Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала 1 марта вступит в должность генерального директора ВТО. Такое решение принял в понедельник консенсусом на своем специальном заседании в Женеве Генеральный совет ВТО. Пост гендиректора оставался вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу.