Генсек ООН поддерживает работу ВОЗ по попытке установить происхождение коронавируса

В мире 6 марта 2021 02:01 (UTC+04:00)
Генсек ООН поддерживает работу ВОЗ по попытке установить происхождение коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в полной мере доверят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в том, что касается попыток ее экспертов установить происхождение нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил официальный представитель административного главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Думаю, когда проводят расследование преступления или расследование, касающееся болезни, не хочется, чтобы оно проводилось в какой-либо степени поспешно. Мы в полной мере доверяем тому, как это делает ВОЗ", - подчеркнул представитель генсека.

Доклад по итогам работы группы международных экспертов, посетивших Китай с целью установления происхождения коронавируса, будет опубликован после 14 марта, заявил в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

На пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался человеку от диких животных через промежуточное звено.

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