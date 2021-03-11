Mercedes отзывает более 264 тыс. автомобилей из-за угрозы воспламенения
Mercedes-Benz отзывает более 264 тыс. автомобилей по всему миру из-за дефекта, который может привести к воспламенению машины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным Федерального автотранспортного ведомства ФРГ, отзыв касается 264 393 автомобилей C- и GLC-классов, произведенных в период с 2016 по 2020 год, в том числе 120 766 машин в самой Германии.
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