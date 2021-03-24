В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в США и ряде других стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Американские пользователи, сообщившие о сбое, пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (62%), входом в соцсеть (24%), 12% не могут смотреть истории (сторис).
На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады, Нидерландов и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше.
Лента новостей
Участниками пресс-конференции в Туркменистане особо отмечена своевременность проведения Года мира и доверия
Принятие в ООН резолюции о COVID-19 по инициативе Азербайджана – это очередной успех нашей страны – депутат
Микаил Микаилов рассказал об участии в мировом проекте The Hektomeron с участием 100 режиссеров (ФОТО)
Азербайджанец возглавил российское подразделение легендарного лейбла Atlantic Records, входящего в Warner Music Group
В экзаменах по приему на работу директоров школ в Азербайджане участвовало рекордное число кандидатов
По инициативе Азербайджана в Совете по правам человека ООН принята резолюция в связи с COVID-19 - МИД