В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в США и ряде других стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американские пользователи, сообщившие о сбое, пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (62%), входом в соцсеть (24%), 12% не могут смотреть истории (сторис).

На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады, Нидерландов и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше.