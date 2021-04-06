Принадлежащее армии Ирана судно подверглось нападению в Красном море

В мире 6 апреля 2021 22:40 (UTC+04:00)
Принадлежащее армии Ирана судно подверглось нападению в Красном море

Судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), подверглось нападению в Красном море. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент с грузовым судном произошел у берегов Эритреи. Пока не уточняется, кто может стоять за атакой.

Израильские СМИ, включая телеканал N12, утверждают, что нападению подверглось судно, занимающееся разведкой.

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