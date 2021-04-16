Более 804 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 138,68 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 804 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 2,97 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:46 (GMT+4)16 апреля в ВОЗ поступили сведения о 138 688 383 инфицированных и 2 978 935 умерших. Число заразившихся увеличилось на 804 807, умерших - на 12 955. Второй день подряд число новых случаев инфицирования превышает 800 тыс. В четверг ВОЗ сообщила о 805 444 таких случаях, зарегистрированных в течение 24 часов.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 31% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (254 068), на втором месте - Северная и Южная Америка (234 282), на третьем - Юго-Восточная Азия (230 151).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 103 006. Далее следуют Индия (14 291 917), Бразилия (13 673 507), Франция (5 107 935), Россия (4 684 148), Великобритания (4 380 980), Турция (4 086 957), Италия (3 826 156), Испания (3 396 685), Германия (3 099 273), Польша (2 660 088) и Аргентина (2 604 157).