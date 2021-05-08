Семьи погибших при обрушении метромоста в Мехико получат по $32 тыс.

Метрополитен Мехико выплатит по 650 тыс. песо (около $32,6 тыс.) семьям погибших при обрушении метромоста на юге города в понедельник. Об этом заявила в субботу на пресс-конференции в видеоформате глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени удалось добиться того, что компенсация составит как минимум 650 тыс. песо", - сказала она. Городские власти также возьмут на себя оплату больничных счетов пострадавших в катастрофе.

Жертвами трагедии стали 26 человек, десятки получили травмы. В медицинских учреждениях остаются 33 человека, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.