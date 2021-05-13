Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск в твиттере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - написал Маск в соцсети.

Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии компания не планирует также продавать свои биткойны.