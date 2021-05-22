В Атлантическом океане образовался субтропический шторм "Ана"

Субтропический шторм "Ана" сформировался в субботу Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 20,8 м/с. "Ана" находится примерно в 280 км к северо-востоку от Бермудских островов. На данный момент шторм двигается в западном направлении со скоростью примерно 6 км/ч.

"Ана" стал первым штормом, получившим имя в сезоне атлантических ураганов 2021 года.