Безос назвал дату ухода с поста главы Amazon
Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос на собрании акционеров в среду заявил, что оставит свой пост 5 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Должность генерального директора перейдет к Энди Джесси, который сейчас возглавляет облачный сервис Amazon Web Services. Безос же станет исполнительным председателем компании и сосредоточится на новых проектах и инициативах.
Безос еще в феврале этого года сообщил, что оставит пост генерального директора до конца 2021 года, но не уточнил, когда именно это произойдет. Предприниматель, которому сейчас 57 лет, основал Amazon в 1994 году. С того времени он стал богатейшим человеком в мире. Его состояние составляет около $177 млрд.
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