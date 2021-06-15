Четыре землетрясения магнитудой до 4,1 произошли рядом с Курильскими островами

Сейсмологи во вторник утром зарегистрировали в Тихом океане рядом с Курилами четыре землетрясения магнитудой до 4,1. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Землетрясения магнитудой от 2,5 до 4,1 зарегистрированы в районе южной группы Курильских островов. Минимальная глубина очага составила 10 километров, максимальная - 110 километров", - сказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.