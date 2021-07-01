В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в четверг в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Японии.
Согласно данным сервиса, пользователи из США, где зафиксировано больше всего отчетов о сбоях в работе (более 6 500), жалуются на перебои в работе сайта (92%), 6% не могут войти в свои учетные записи, а еще 2% испытывают проблемы с приложением на устройствах с операционной системой Android.
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