Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки рейтинга Bloomberg

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - $211 млрд. Такие оценки представило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник увеличилась на $8,44 млрд, до $211 млрд. Как подчеркивает агентство, данная сумма является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в указанный рейтинг.

Предыдущий максимум был зафиксирован в январе. Тогда состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска, достигло $210 млрд. За последние месяцы оно сократилось примерно до $181 млрд.