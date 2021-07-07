Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки рейтинга Bloomberg
Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - $211 млрд. Такие оценки представило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник увеличилась на $8,44 млрд, до $211 млрд. Как подчеркивает агентство, данная сумма является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в указанный рейтинг.
Предыдущий максимум был зафиксирован в январе. Тогда состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска, достигло $210 млрд. За последние месяцы оно сократилось примерно до $181 млрд.
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