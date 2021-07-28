Раскрыта загадка таинственных взрывов в космосе

Астрономы обнаружили импульс высокоэнергетического гамма-излучения (GRB), который продолжался около секунды и был вызван гибелью звезды. Об открытии, которое помогает раскрыть тайну происхождения космических вспышек, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Исследователи проанализировали данные наблюдения космического гамма-телескопа Ферми НАСА и других обсерваторий, чтобы определить происхождение GRB 200826A. Источник вспышки излучает в 14 миллионов раз больше энергии, чем вся галактика Млечный Путь за тот же период, что делает его одним из самых энергичных короткоживущих гамма-всплесков.

Гамма-всплеск возникает, когда один из джетов (релятивистских струй), образовавшейся в результате сверхновой, направлен к Земле. Короткие гамма-всплески образуются, когда пары компактных объектов, таких как нейтронные звезды, которые также появляются в результате коллапса звезды, вращаются друг вокруг друга по спирали в течение миллиардов лет и, в конце концов, сталкиваются. GRB 200826A длился всего 0,65 секунды, однако его источник настолько удален от Земли, что в результате расширения Вселенной длительность сигнала растянулась до одной секунды.

Астрономы выяснили, что источником вспышки является слабая галактика, расположенная на расстоянии 6,6 миллиарда световых лет от Земли. Это составляет 48 процентов от возраста Вселенной, которая возникла 13,8 миллиарда лет назад. Ученые изучили галактику в инфракрасном свете через 28, 45 и 80 дней после взрыва и зафиксировали следы сверхновой. По мнению исследователей, рентгеновская вспышка была вызвана джетами, которые возникли прямо перед сверхновой.

Это помогает решить загадку, почему сверхновых, которые традиционно связываются с GRB, гораздо больше, чем зафиксированных высокоэнергетических рентгеновских вспышек. Коллапсирующие звезды, производящие короткие гамма-всплески, должны быть исключительными случаями, а взрывы самых массивных звезд, скорее всего, не производят ни джетов, ни гамма-всплесков.