Тропический шторм "Кейт" сформировался в Атлантическом океане. Об этом в понедельник сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость порывов ветра при буре составляет около 21 м/с. "Кейт" находится на расстоянии 1 245 км к северо-востоку от Ливардских островов в Карибском море и движется на север со скоростью 3,6 м/с.