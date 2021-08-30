Тропический шторм "Кейт" сформировался в Атлантическом океане
Тропический шторм "Кейт" сформировался в Атлантическом океане. Об этом в понедельник сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, скорость порывов ветра при буре составляет около 21 м/с. "Кейт" находится на расстоянии 1 245 км к северо-востоку от Ливардских островов в Карибском море и движется на север со скоростью 3,6 м/с.
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