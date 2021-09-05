Ученые нашли простой способ обнаружить болезнь Альцгеймера

Литовские ученые пришли к выводу, что умеренные когнитивные нарушения могут указывать на развитие болезни Альцгеймера у человека. Об этом сообщает издание Medical Xpress, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как говорится в материале, на базе анализа МРТ-снимков мозга 138 пациентов ученым удалось разработать алгоритм, способный выявить такие нарушения. По словам авторов работы, метод позволяет предсказать развитие болезни с точностью до 99%. При этом применение искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс.

«После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, и в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнает диагноз и получает лечение гораздо быстрее», — прокомментировал изданию результаты исследования доктор Ритис Маскелюнас.