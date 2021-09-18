Ученые раскрыли опасность мутировавшего коронавируса

Ученые из Университета Мэриленда заявили, что мутировавший коронавирус лучше передается воздушно-капельным путем. Исследование об этом опубликовано в Clinical Infectious Diseases, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Американские исследователи раскрыли опасность разных штаммов SARS-CoV-2. Ученые провели эксперимент, попросив людей с разными вариантами COVID-19 трижды повторить алфавит или спеть песню «С днем рождения тебя». Испытуемые, зараженные «альфа»-штаммом коронавируса, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был первоначальный (уханьский) вариант.

Ученые подтвердили, что медицинские маски на 50 процентов снижают риск передачи вируса. «Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции по воздуху», - отмечают эксперты.