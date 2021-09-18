Ученые раскрыли опасность мутировавшего коронавируса

В мире 18 сентября 2021 20:36 (UTC+04:00)
Ученые раскрыли опасность мутировавшего коронавируса

Ученые из Университета Мэриленда заявили, что мутировавший коронавирус лучше передается воздушно-капельным путем. Исследование об этом опубликовано в Clinical Infectious Diseases, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Американские исследователи раскрыли опасность разных штаммов SARS-CoV-2. Ученые провели эксперимент, попросив людей с разными вариантами COVID-19 трижды повторить алфавит или спеть песню «С днем рождения тебя». Испытуемые, зараженные «альфа»-штаммом коронавируса, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был первоначальный (уханьский) вариант.

Ученые подтвердили, что медицинские маски на 50 процентов снижают риск передачи вируса. «Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции по воздуху», - отмечают эксперты.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Порты Азербайджана незначительно увеличили перевалку грузов
Порты Азербайджана незначительно увеличили перевалку грузов
ОАО &quot;Азермаш&quot; ввело в эксплуатацию новую линию по производству автомобилей и автобусов
ОАО "Азермаш" ввело в эксплуатацию новую линию по производству автомобилей и автобусов
Частная авиакомпания Узбекистана выполнила первый рейс в ОАЭ
Частная авиакомпания Узбекистана выполнила первый рейс в ОАЭ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и театром Европа 21:09
«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги Спорт 20:37
Ученые раскрыли опасность мутировавшего коронавируса В мире 20:36
Турция достигла 1% доли мирового экспорта - Эрдоган Турция 20:09
Организована очередная поездка шушинцев в родной город Общество 19:51
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России (ФОТО) Политика 19:48
Украина намерена закупать текстильную продукцию Узбекистана Узбекистан 19:38
В Баку прошла очередная акция по очистке побережья Общество 19:29
Грузия сократила импорт фасоли Бизнес 19:16
Гендиректор ЮНЕСКО призвала обеспечить доступ к образованию всем детям в Афганистане В мире 19:09
86% иранцев готовы прививаться от Covid-19 Иран 19:04
Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму России составляет от 73% до 80% Россия 18:32
Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021" Политика 17:55
Акция протеста в Ереване - полиция проводит массовые задержания Армения 17:34
Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину Политика 16:31
Ассоциация омбудсменов ОИС приняла заявление по итогам миссии в Карабахе (ФОТО) Политика 16:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО) Политика 15:59
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15:35
В Азербайджане выявлены еще 2 042 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 224 человека Общество 15:30
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:23
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри кинофестиваля в Голливуде Культура 15:04
В Шуше проходит концерт в рамках Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) Общество 14:56
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 300 человек Общество 14:55
Uzbekistan Airways Technics объявляет тендер на оказание услуг по реализации материалов Тендеры 14:37
В Армении подтвердили использование ОТРК "Искандер" в войне с Азербайджаном Политика 14:27
Порты Азербайджана незначительно увеличили перевалку грузов Транспорт 14:24
Минфин Азербайджана выставит на аукцион долгосрочные гособлигации на 10 млн манатов Финансы 14:23
Туркменистан и Иран договорились решить проблему возобновления поставок природного газа Энергетика 14:21
Азербайджан будет продвигать в мире музыкальное наследие Узеира Гаджибейли - министр Общество 14:11
Количество сделок на фондовой бирже Узбекистана увеличилось Финансы 14:01
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России вошли в порт Баку (ФОТО) Политика 14:01
Количество вакцинированных в Узбекистане на 18 сентября Узбекистан 13:43
В Азербайджане на этой неделе незначительно подешевели драгметаллы (ОБЗОР) Финансы 13:22
Спустя 62 года… Опера Узеира Гаджибейли "Кероглу" размещена на мировых интернет-платформах (ВИДЕО) Культура 13:18
Европейский регулятор одобрит вакцины от коронавируса для детей к ноябрю Европа 13:16
В России выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:14
МИД Нидерландов обвинил азербайджанские оппозиционные партии в выдаче фальшивых документов Политика 13:11
Президенты Таджикистана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве Политика 13:10
ОАО "Азермаш" ввело в эксплуатацию новую линию по производству автомобилей и автобусов Транспорт 13:03
Баку и Тегеран обсудили ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией Политика 12:56
Частная авиакомпания Узбекистана выполнила первый рейс в ОАЭ Транспорт 12:28
В Дашкесанском районе состоялась экологическая акция вокруг водохранилища «Гюней-Загалы» (ФОТО) Экономика 12:25
Праздник классической музыки в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 12:25
Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла Общество 12:18
Известные деятели культуры Азербайджана прибыли в город Шуша Общество 12:15
Иран увеличил импорт готовой одежды из Турции более чем на 20% Турция 11:55
Узбекнефтегаз объявляет тендер на приобретение оборудования для турбодетандерных агрегатов Тендеры 11:55
В Грузии за сутки выявили около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Грузия 11:53
Бакметрополитен закупит изоляционные материалы Тендеры 11:48
Битва львов Азербайджана и Дагестана: Это победа всего азербайджанского народа (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 11:46
ОБСЕ опубликовало отчет о выборах в органы местного самоуправления в Грузии Грузия 11:44
Казахстанское АО закупит сварочные электроды Тендеры 11:30
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит трубы ИКТ 11:30
Нефтегазовая компания Казахстана закупит сталь Тендеры 11:29
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:27
Прошли политические консультации глав аналитических структур МИД Казахстана и Таджикистана Казахстан 11:20
Нефтегазовая компания Казахстана закупит фильтры Тендеры 11:17
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 11:16
Глава Минобороны ФРГ призвала ЕС стать более независимым от США в военном плане Европа 10:56
Средняя стоимость апартаментов в Москве выросла за год на 17% Россия 10:53
Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс в Москву Транспорт 10:52
В Азербайджане отмечают День национальной музыки (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:49
Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве Общество 10:43
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 18 сентября Узбекистан 10:30
Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО) Культура 10:04
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 10:02
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 10:00
НПЗ в Туркменистане продлил тендер на капремонт Тендеры 09:38
Азербайджанская молодежь представила социальный ролик в честь Дня национальной музыки (ВИДЕО) Культура 09:29
Узбекнефтегаз опубликовал данные по ценам на бензин на биржевых торгах Энергетика 09:23
Air France подтвердила поломку самолета, вернувшегося в Пекин после возгорания Европа 09:21
Азербайджанский тар и яркие образцы мировых музыкальных шедевров (ФОТО) Культура 09:18
Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги США 08:54
Крупнейшая в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту Бизнес 08:27
В кабмине Аргентины проведены перестановки Другие страны 08:23
Российская компания о работах, осуществленных на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане (Эксклюзив) Энергетика 08:01
USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО) Общество 07:55
В США прокомментировали решение Франции отозвать посла из страны США 07:29
Турецкая авиация уничтожила 6 террористов на севере Ирака Турция 07:02
Украина и Азербайджан договорились об увеличении квоты разрешений на перевозку Экономика 07:01
В Великобритании могут ввести уголовную ответственность за проживание на территории без разрешения Европа 06:34
Лидеры стран Западной Африки призвали военных в Гвинее организовать выборы Другие страны 06:05
Председатель Еврокомиссии посетит Бухарест 27 сентября Европа 05:36
Во Франции 67% населения полностью вакцинировались от COVID-19 Европа 05:07
Байден 22 сентября организует виртуальный саммит ООН по борьбе с COVID США 04:39
Московский завод Renault прерывает поставку автомобилей Экономика 04:10
Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика Другие страны 03:42
Троюродный брат Нурмагомедова боец Завуров завершает карьеру Спорт 03:13
Чемпион мира Карлсен выиграл шахматный турнир в Ставангере Спорт 02:43
Дочь Пеле рассказала о его состоянии Спорт 02:15
Пентагон извинился за удар беспилотника США по Кабулу в августе США 01:46
Встреча G20 по Афганистану намечена на 22 сентября Другие страны 01:18
Генсек ООН предупредил мир о катастрофическом потеплении климата В мире 00:47
Жителям трех городов Германии ввели просроченную вакцину Европа 00:19
Париж отзывает послов из США и Австралии Европа 17 сентября 23:51
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября Туризм 17 сентября 23:43
ООН выступает за диалог в Индо-Тихоокеанском регионе В мире 17 сентября 23:15
ПРООН поставила в Туркменистан первую партию инсулинов Туркменистан 17 сентября 22:49
Узбекистан и Туркменистан возобновят авиарейсы Узбекистан 17 сентября 22:34
Грузия сократила экспорт золота Бизнес 17 сентября 22:27
Все новости