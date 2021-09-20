В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдался в понедельник по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В основном пользователи столкнулись с неполадками в работе сайта и мобильных приложений соцсети. Часть сообщивших о сбое пожаловались на проблемы с подключением к серверу.
О неполадках проинформировали в США, Канаде, Великобритании, Германии и других странах.
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