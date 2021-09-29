Amazon представила домашнего робота собственного производства

Американская компания Amazon разработала робота для дома, ему присвоено название Astro. Об этом во вторник говорится в заявлении вице-президента Amazon по управлению продуктами Чарли Тричлера, опубликованном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рады представить то, над чем работали, - нашего первого робота для дома. Мы назвали его Astro", - указано в тексте.

Как отметили в Amazon, домашний робот может быть использован для видеонаблюдения и контроля за безопасностью в жилом помещении. Astro сможет самостоятельно передвигаться по дому, проверять по запросу определенные комнаты и даже отправлять оповещения о появлении незнакомых ему людей.

В специально разработанном приложении Astro App владельцы робота смогут смотреть видеотрансляции из помещений дома. Робот-ассистент способен выполнять и множество других функций, например следовать за хозяином и проигрывать музыку, делать семейные снимки и отправлять напоминания.

По словам Тричлера, разработчики Astro вдохновлялись фильмами, ток-шоу и играми для создания так называемой личности робота. "У Astro есть цифровые глаза на вращающемся экране, он использует движения и выразительные интонации для общения", - добавил он.

Стартовая цена домашнего робота составит около $1 тыс., впоследствии компания намерена увеличить ее до $1,5 тыс. Устройство будет произведено в ограниченном количестве, продажи начнутся в 2021 году.