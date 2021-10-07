ВОЗ начала поставки медикаментов против COVID-19 в КНДР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что начала поставки медикаментов против COVID-19 в Северную Корею через китайский порт Далянь, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Чтобы поддержать Северную Корею необходимыми медикаментами против COVID-19, ВОЗ начала отправку через Далянь", - говорится в еженедельном отчете организации, который цитирует "Ренхап".

С учетом того, что в отчете представлены данные с 20 по 26 сентября, агентство делает вывод, что отгрузка началась в конце прошлого месяца. При этом, какая именно медпомощь направляется в КНДР, не уточняется. Агентство предполагает, что Север может ослабить введенный жесткий пограничный контроль в условиях глобальной пандемии.