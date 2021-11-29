Pfizer убежден в эффективности своего препарата PAXLOVID против штамма "омикрон"

В мире 29 ноября 2021 23:59 (UTC+04:00)
Pfizer убежден в эффективности своего препарата PAXLOVID против штамма "омикрон"

Разработанный компанией Pfizer для лечения COVID-19 препарат PAXLOVID должен оказаться эффективным против штамма коронавируса "омикрон", поскольку создавался с учетом будущих возможных мутаций вируса, заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это дает мне очень, очень высокий уровень уверенности, что на лечение, лечение пероральным способом этот вирус влияние не окажет. Когда дело доходит до вакцины, то пока определенности нет. Не думаю, будто результат окажется таким, что вакцины не защищают", - приводит его слова издание The Hill.

Он отметил, что о варианте "омикрон" еще многое неизвестно, и больше информации станет доступно в ближайшие недели.

Также он напомнил, что Pfizer уже сейчас готов поставить 80 млн доз PAXLOVID.

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