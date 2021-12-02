Объяснена опасность пластика для сердца

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде объяснили механизм, с помощью которого вещества, содержащиеся в пластике — например, бисфенол А и фталатные пластификаторы — увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Результаты экспериментов на мышах показали, что фталат — химическое вещество, используемое для повышения прочности пластика — опасен тем, что приводит к повышению уровня холестерина в плазме крови. Это происходит из-за того, что один из видов этих химикатов, называемый дициклогексилфталатом (DCHP), прочно связывается с рецептором Х-прегнана (PXR). В результате усиливается экспрессия ключевых белков, необходимых для абсорбции и транспорта холестерина.

Ученые также нашли в кишечнике у мышей, подвергшихся воздействию DCHP, большое количество циркулирующих церамидов — липидных молекул, связанных с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

DCHP является широко используемым фталатным пластификатором, который Агентство по охране окружающей среды США предложили в качестве вещества, для которого оценка риска обладает наибольшим приоритетом. В настоящий момент его влияние на людей остается мало изученным.