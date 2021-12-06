Запуск ракеты Atlas V с военным спутником связи вновь перенесли

Старт ракеты-носителя Atlas V со спутником связи Космических сил США вновь отложен. Как сообщила в воскресенье пресс-служба американского консорциума United Launch Alliance (ULA), запуск перенесен с 6 на 7 декабря из-за необходимости проведения дополнительных проверок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Команда починила наземную систему хранения топлива, но потребуется дополнительное время, чтобы удостовериться в чистоте образца топлива перед тем, как начинать операции по заправке [ракеты]. Запуск теперь запланирован на вторник, 7 декабря, в 4:04 по времени Восточного побережья США [12:04 мск]", - говорится в сообщении.

В субботу в компании сообщили, что были вынуждены сдвинуть дату старта ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) на 6 декабря из-за обнаружения утечки в топливохранилище.