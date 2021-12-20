Найден препарат против тяжелой формы COVID-19

Ученые Йельского университета подтвердили механизм развития тяжелой и опасной формы COVID-19, которая поражает 10-20 процентов заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Открытие помогло найти препарат для эффективного лечения заболевания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature Biotechnology, предает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Эксперименты на генетически модифицированных мышах показали, что причиной осложнений при коронавирусной инфекции является избыточная воспалительная реакция иммунитета. При этом два хорошо известных метода лечения — использование моноклональных антител и стероид дексаметазон — могут помочь в лечении инфекций COVID-19. Однако антитела эффективны только на ранних стадиях заболевания.

Исследователи ввели коронавирус в носовую полость мышей, которые в результате начали страдать от типичных симптомов тяжелого COVID-19: повреждение легких, потеря веса и усиленный стойкий воспалительный иммунный ответ. На ранних стадиях инфекции иммунодепрессант дексаметазон был фатальным для мышей, когда подавлял начальный иммунный ответ, который имел решающее значение для борьбы с вирусом.

Однако этот препарат помог избавиться от инфекции на более поздних стадиях заболевания, подавив воспалительную реакцию, которая привела к повреждению органов. Это открытие поможет разработать новые методы лечения тяжелого течения COVID-19.