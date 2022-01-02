Найдена затонувшая 80 лет назад подводная лодка

Греческие водолазы нашли на дне Эгейского моря обломки итальянской подводной лодки, затонувшей 80 лет назад во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Субмарина Jantina была спущена на воду в 1932 году. В июле 1941 года она была подтоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey. На ее борту были 48 моряков. Подводную лодку обнаружили в декабре на глубине 103 метра с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles, который провел подробное исследование и осмотр обломков.