В Pfizer назвали сроки готовности вакцины от омикрон-штамма

Генеральный директор американской компанией PfizerАльберт Бурла заявил, что вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к весне, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

«Эта вакцина будет готова в марте», — отметил он. Бурла подчеркнул, что часть производственного процесса уже началась. По его словам, препарат будет эффективен не только против омикрон-штамма, но и против других разновидностей коронавирусной инфекции.

Ранее, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для препарата от коронавируса Paxlovid, разработанного Pfizer.