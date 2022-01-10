В Pfizer назвали сроки готовности вакцины от омикрон-штамма
Генеральный директор американской компанией PfizerАльберт Бурла заявил, что вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к весне, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
«Эта вакцина будет готова в марте», — отметил он. Бурла подчеркнул, что часть производственного процесса уже началась. По его словам, препарат будет эффективен не только против омикрон-штамма, но и против других разновидностей коронавирусной инфекции.
Ранее, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для препарата от коронавируса Paxlovid, разработанного Pfizer.
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