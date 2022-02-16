Google анонсировала новую ОС для старых компьютеров

Компания Google анонсировала новую операционную систему (ОС) Chrome OS Flex, предназначенную для старых компьютеров – ПК, ноутбуков с Windows и Mac OS, устройств с Linux, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Новая ОС очень напоминает Chrome OS. С ее помощью пользователи также смогут получить доступ к ежемесячным обновлениям и другим функциям. Новая "операционка" построена на решениях CloudReady.

Сообщается, что устанавливать новую ОС на компьютер необязательно. Ее можно попробовать скачать на USB-флэшку, а потом решить, надо ли ее устанавливать на жесткий диск ПК.

В Google отметили, что основной аудиторией этой ОС будут пользователи с ПК или Mac старше 10 лет, для которых современные операционные системы слишком "тяжелые". Компания будет продвигать новую "операционку" для учреждений образования, но ее смогут использовать и обычные пользователи. Так, в Google уверены, что новая ОС способна эффективно работать на компьютерах возрастом до 13 лет.

На данный момент новую ОС тестируют. Но эксперты считают, что она вряд ли станет заметным массовым продуктом.