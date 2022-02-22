В Буркина-Фасо при взрыве на руднике погибли не менее 59 человек

Не менее 59 человек погибли, более 50 получили различные травмы в понедельник при взрыве на шахте в Буркина-Фасо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse.

По данным AFP, среди пострадавших есть женщины и дети. Некоторые из выживших находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел на месте промывки золота, которая запрещена в Буркина-Фасо из-за угрозы оползней. Как сообщил AFP местный житель, причиной стал пожар на расположенном на месте происшествия складе контрабандного динамита.