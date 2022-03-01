Минобороны России предупредило об ударах по объектам в Киеве
БАКУ /Trend/ - Минобороны России объявило, что российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, сообщает Trend во вторник со ссылкой на ТАСС.
Было отмечено, что это будет сделано для "пресечения информационных атак против России".
Ведомство призвало граждан, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
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