Минобороны России предупредило об ударах по объектам в Киеве

БАКУ /Trend/ - Минобороны России объявило, что российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, сообщает Trend во вторник со ссылкой на ТАСС.

Было отмечено, что это будет сделано для "пресечения информационных атак против России".

Ведомство призвало граждан, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.