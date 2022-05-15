Темпы распространения COVID-19 в мире выросли впервые с конца марта

Заболеваемость ковидом в мире после семи недель снижения вновь начала расти. Всего с 7 по 13 мая зарегистрировано около 3,4 млн заражений, что примерно на 0,2 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Однако смертность продолжает снижаться. Четвертую неделю из-за ковида умирают менее 20 тыс. человек.

В мире с 7 по 13 мая зафиксировали около 10,6 тыс. летальных случаев - на 2,8 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

В США за это время умерли свыше 1,5 тыс. человек. На втором месте по смертности Германия - там число умерших составило около 1 тыс.

Резкий рост смертности отмечается в Канаде, где за семь дней было зафиксировано свыше 500 летальных исходов. При этом в Великобритании и Южной Корее, где ранее были одни из самых высоких показателей смертности из-за коронавируса, они опустились до февральских минимумов.