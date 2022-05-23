КНДР сообщила о более 167 тыс. заболевших "лихорадкой" за сутки

В Северной Корее за последние сутки более 167 тыс. человек заболели тем, что Пхеньян называет "лихорадкой", один человек умер от последствий заражения, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, общее число умерших возросло до 68 человек, а смертность составила 0,002%.

Число случаев лихорадки с конца апреля по состоянию на вечер воскресенья превысило 2,81 млн. Из общего числа заболевших 2,3 млн человек (82,9%) выздоровели, еще 479,4 тыс. (17%) проходят лечение.