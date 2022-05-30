Первый ураган восточно-тихоокеанского сезона приближается к югу Мексики

Bakı. Trend:

К южному побережью Мексики приближается первый первый циклон восточно-тихоокеанского сезона ураганов.

Как передает Trend со ссылкой на Reuters, скорость ветра в эпицентре достигает 90 миль в час (145 км/ч), однако, как ожидается, данный показатель увеличится, прежде чем ураган достигнет берега в понедельник.

По данным Мексиканского Национального центра ураганов (NHC), в воскресенье в 13:00 по местному времени ураган Агата был расположен примерно в 195 милях к западу-юго-западу от города Пуэрто-Анхель.

Штормовое предупреждение было объявлено на участке побережья штата Оахаки, простирающемся от Салина-Крус до Лагунас-де-Чакауа. По данным местной службы гражданской обороны, в штате Оахака власти обустроили 200 приютов вдоль побережья, в которых могут разместиться 26 000 человек. В зоне удара, где расположены популярные пляжные направления, окажутся около 5000 туристов.

Согласно информации NHC, шторм принесет проливные дожди в южные штаты Оахака, Чьяпас и Герреро, что может вызвать наводнения и оползни.