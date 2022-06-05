Нападающий Мане не собирается продлевать контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Садио Мане не вел переговоры о продлении контракта с «Ливерпулем». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает The Telegraph.

По данным источника, нападающий собирается перейти в другую команду. Футболист не ставил перед английским клубом никаких условий, из-за которых он мог бы изменить свою позицию.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 80 млн.

28 мая «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в финале главного клубного турнира Европы. Из-за того, что зрители не могли попасть на стадион «Стад де Франс», начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут.