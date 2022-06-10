Из-за требований НАТО Канада должна потратить на оборону еще свыше $75 млрд

Канада должна увеличить военный бюджет на $75,3 млрд в ближайшие пять лет, чтобы соответствовать требованиям НАТО направлять на оборону 2% ВВП страны. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru, заявил представитель комиссии британского парламента по бюджету Ив Жиру, передает The Epoch Times.

По данным расчетов Жиру, для достижения необходимого уровня расходов, военный бюджет необходимо будет увеличить с $36,3 млрд в 2022–2023-м финансовом году до $51 млрд в 2026–2027-м.

При этом парламентарий делает вывод, что такой объем средств остается «недостижимой планкой» для Канады, однако рассчитывает, что разрыв с «эталоном» через пять лет сократится.

В 2021 году правительство страны потратило на содержание вооруженных сил примерно 1,36% ВВП Канады, что стало минимальным уровнем расходов среди членов НАТО, за исключением Бельгии, Люксембурга, Словении и Испании.