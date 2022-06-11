Китай спустил на воду первый в мире корабль-беспилотник

Китай начал ходовые испытания корабля-беспилотника Zhu Hai Yun, который может нести десятки воздушных, морских и подводных дронов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает издание Вusiness Insider.

«Zhu Hai Yun — первый в мире корабль-база с интеллектуальной беспилотной системой. Пекин официально назвал его инструментом для морских исследований, но некоторые эксперты говорят, что корабль может быть использован в военных целях», — сообщает издание.

Сообщается, что корабль-беспилотник может быть использован китайскими военными для сбора разведывательных данных в спорном Южно-Китайском море, в отношении которого несколько стран выдвинули территориальные претензии.

Судно было впервые представлено в мае, ожидается, что оно будет передано ВМС Китая к концу 2022 года после завершения ходовых испытаний.