Елизавета II поднялась в списке самых долго правящих монархов

Королева Великобритании Елизавета II стала вторым самым долго правящим монархом в истории. Об этом сообщает в воскресенье, 12 июня, телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Британская королева обошла в списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1927 по 2016 год - 70 лет и 126 дней. До абсолютного рекорда Елизавете II остается чуть менее двух лет.

На данный момент лидером списка признан французский король Людовик XIV (1638-1715). Он правил 72 года и 110 дней.

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне. Ее Величество также принадлежит к старейшей из действующих глав государств.