Ракета компании Astra не смогла вывести на орбиту спутники

Из-за технических проблем американская сверхлегкая ракета Rocket 3.3, стартовавшая в воскресенье, не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника Tropics. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила компания-разработчик носителя Astra Space.

"У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту", - говорится в сообщении компании.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по времени Восточного побережья США (20:43 мск).

На околоземную орбиту она должна была вывести пару малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов. Это первая группа таких спутников для создания орбитальной группировки. В рамках программы NASA по наблюдению за структурой осадков и интенсивностью штормов предполагается вывести на орбиту еще четыре спутника в ходе последующих двух запусков.