Суд в Колумбии постановил взять президента страны под домашний арест на два дня

Высший суд колумбийского департамента Магдалена постановил взять под домашний арест президента страны Ивана Дуке сроком на два дня за неисполнение судебного решения. Об этом сообщила в субботу газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инстанция посчитала, что глава государства проигнорировал судебное решение от 2020 года, согласно которому власти должны были разработать и реализовать план мероприятий, приуроченных к 500-летию города Санта-Марта, расположенного на севере Колумбии. Помимо домашнего ареста президенту был назначен штраф.

В начале июня El Tiempo сообщила, что Высший суд колумбийского города Ибаге постановил взять Дуке под домашний арест на пять дней из-за невыполнения решения, которое обязывало власти разработать и реализовать план по защите национального парка Лос-Невадос.