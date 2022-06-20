В результате оползня в Колумбии погибли по меньшей мере 8 человек

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере восемь человек, в том числе трое детей, погибли в результате оползня недалеко от муниципалитета Паес в департаменте Каука в Колумбии.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство "Синьхуа", информацию подтвердили местные власти.

Секретарь муниципалитета сообщил о трудностях в спасательных работах из-за оползней в нескольких местах на дороге к месту происшествия и отсутствия соответствующей техники.

Оползень был вызван проливными дождями, которые в этом сезоне наблюдаются в большей части страны.

Спасатели занимаются уборкой завалов и извлечением останков погибших.