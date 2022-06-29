Apple обвинила Samsung в плагиате

Руководитель подразделения Apple, отвечающего за международный маркетинг, Грег Джосвиак заявил, что при разработке своих первых смартфонов Samsung использовала украденные у них технологии. Информация об этом появилась в документальном фильме The Wall Street Journal, приуроченном к 15-летию первого iPhone, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отвечая на вопрос журналиста об отношении Apple к Samsung на первых этапах их конкуренции за рынок смартфонов, Джосвиак заявил, что южнокорейская корпорация их «раздражала». Причиной же раздражения, по словам представителя Apple, стало то, что Samsung воровала технологии.

«Они просто сделали iPhone с большим экраном», — сказал Джосвиак, вспоминая впечатления сотрудников Apple от смартфонов Samsung.

Также топ-менеджер добавил, что в американской корпорации воспринимали устройства своего конкурента как плохую копию iPhone.