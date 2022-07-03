Президент «Барселоны» рад, что Левандовски изъявил желание перейти в испанский клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, благодарен польскому нападающему «Баварии» Роберту Леввандовскому за то, что тому интересен вариант продолжения карьеры в испанском клубе, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Левандовский - игрок «Баварии», и я предпочитаю не рассказывать детали этой ситуации. Мы очень рады, что Роберт хочет присоединиться к «Барсе». Мы благодарны ему уже за то, что ему так интересен переход», - приводит слова Лапорты в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, однако неспособность испанского клуба выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что польский форвард в итоге перейдет в «Пари Сен-Жермен».

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.