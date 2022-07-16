"Бавария" и "Барселона" договорились о переходе футболиста Левандовского

Польский нападающий Роберт Левандовский перейдет из германского футбольного клуба "Бавария" в испанскую "Барселону". Об этом в субботу сообщила пресс-служба "Баварии", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан заявил, что контракт еще не подписан, но клубы договорились о переходе 33-летнего форварда. "Мы согласились отпустить Левандовского, у нас есть устная договоренность с "Барселоной", контракт пока находится на рассмотрении. Мы знаем, что мы должны быть благодарны Левандовскому, но великие игроки покидали "Баварию" и раньше, даже после этого мы не опускались, наоборот, продолжали выступать с большим успехом", - сказал Кан.

Левандовский выступал за "Баварию" с 2014 года, нападающий провел за команду 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи, поляк семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии