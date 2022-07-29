Экран рухнул на сцену во время концерта музыкальной группы в Гонконге

Три человека пострадали после того, как экран рухнул на сцену на концерте поп-группы Mirror в Гонконге. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнители выступали на сцене, когда подвесной трос оборвался, и экран рухнул вниз. Один танцор получил травму головы, двое других отделались ушибами. Пострадавших госпитализировали, подробности об их состоянии уточняются.

Уточняется, что один из потерпевших - танцор, известный как Мо.

После инциденте выступление музыкального коллектива было прервано, а менеджер группы принес зрителям извинения и призвал их покинуть площадку.