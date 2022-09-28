МВФ выступил с критикой экономической политики британского премьера

Международный валютный фонд (МВФ) критически отозвался о мерах экономической политики, представленных на прошлой неделе новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Представитель фонда заявил вечером во вторник, что решения британского кабмина противоречат текущим рекомендациям фонда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С учетом растущего инфляционного давления во многих странах, включая Соединенное Королевство, на данном этапе мы не рекомендуем принимать крупные пакеты неадресных фискальных мер, поскольку важно, чтобы налоговая политика не противоречила денежной политике", - заявил представитель фонда, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си. Он добавил, что "природа принимаемых Соединенным Королевством мер, по всей вероятности, приведет к росту неравенства" в стране.

По словам экономического обозревателя Би-би-си Файзала Ислама, такой комментарий сам по себе необычен и говорит о том, что в мире обеспокоены ситуацией в экономике Соединенного Королевства. В Минфине страны заявили, что цель правительства - "добиться экономического роста и повысить уровень жизни всех британцев".

Глава ведомства Квази Квартенг 23 сентября объявил, что правительство значительно снизит налоги, чтобы стимулировать рост экономики. По оценкам газеты The Daily Telegraph, общий объем средств, который недополучит британский бюджет из-за сокращения налогов, может составить около 45 млрд фунтов стерлингов ($47,7 млрд) в год, что сопоставимо с 1,8% ВВП.