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Тропический шторм "Джулия" усилился до урагана первой категории

В мире Материалы 9 октября 2022 04:56 (UTC +04:00)
Тропический шторм "Джулия" усилился до урагана первой категории

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Тропический шторм "Джулия" в Атлантическом океане в субботу усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость ветра в пределах урагана составляет 33,5 м/с. Он находится на расстоянии 200 км к востоку от крайней восточной точки Никарагуа и движется на запад со скоростью 27 км/ч.

В связи с приближением шторма в Колумбии, Никарагуа и Гондурасе объявлено штормовое предупреждение.

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